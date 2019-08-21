Суд арестовал на 2 месяца без права залога владельца одесской гостиницы "Токио Стар"

Киевский районный суд Одессы на заседании во вторник, 20 августа. избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 60 суток без права внесения залога Вадиму Черному - владельцу одесской гостиницы "Токио Стар", где в результате пожара погибли девять человек.

"Ходатайство старшего следователя ... об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Черного удовлетворить. Избрать в отношении подозреваемого Вадима Львовича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - зачитал решение судья Вадим Иванчук.

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