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Суд арестовал на 2 месяца без права залога владельца одесской гостиницы "Токио Стар"

21.08.2019 / 16:56
Суд арестовал на 2 месяца без права залога владельца одесской гостиницы, где на пожаре погибли девять человек

Киевский районный суд Одессы на заседании во вторник, 20 августа. избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 60 суток без права внесения залога Вадиму Черному - владельцу одесской гостиницы "Токио Стар", где в результате пожара погибли девять человек.

"Ходатайство старшего следователя ... об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Черного удовлетворить. Избрать в отношении подозреваемого Вадима Львовича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - зачитал решение судья Вадим Иванчук.

Источник

пожар, гостиница, Одесса, Токио Стар, Вадим Черный
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