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Зеленский о пожаре в Одессе: ответят не только те, кто непосредственно виновен, но и владелец "так называемой гостиницы"

19.08.2019 / 12:17
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших на пожаре в одесской гостинице и пообещал справедливое наказание для тех, кто виновен в трагедии.

"Одесса. "Токио Стар". Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять людей пострадали, четверо из них – в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу, 17 августа.

Зеленский отметил, что ответственность будут нести не только те, кто непосредственно виновен в пожаре. "Ответит Вадим Черный, владелец так называемой гостиницы", - пообещал президент.

Он также отметил, что лично проследит за тем, чтобы наказание отвечало нормам закона и "требованиям справедливости", поскольку нельзя ставить собственную прибыль выше человеческой жизни.

Зеленский высказал искренние соболезнования родным и близким погибших.

"Спасибо спасателям и полиции. Отдельное спасибо одесситу, который приютил спасенных постояльцев этого "отеля", - написал президент.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли восемь человек, еще 10 человек пострадали. По информации ГСЧС, среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать масштабные проверки мест отдыха граждан, прежде всего гостиниц и санаториев.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Источник 

пожар, Одесса, Токио Стар
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