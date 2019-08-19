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Назвали три версии причин пожара в одесском отеле

19.08.2019 / 09:14
Правоохранители расследуют три версии возникновения пожара в гостинице "Токио Стар", приведшего к человеческим жертвам: короткое замыкание в электрощитовой, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.

Такую позицию озвучил глава ГУ Нацполиции в области Олег Бех на совместном брифинге руководства полиции, прокуратуры, облуправления ГСЧС.

"Первая версия - возможный поджог с целью сокрытия убийства. Вторая - возгорание в результате нарушения правил пожарной безопасности. Третья - неосторожное обращение с огнем лиц, которые поселились в отеле. Наиболее вероятной следователи полиции и другие специалисты считают вторую версию, поскольку наиболее реальным очагом возгорания является место, где размещена электрощитовая", - отметил Бех.м

По его словам, возможно короткое замыкание в электрощитовой, расположенной рядом с прачечной. Поскольку именно здесь найдены тела трех человек, которые "погибли, по предварительному заключению экспертов, в результате отравления угарным газом".

По словам руководителя облуправления ГСЧС Виктора Федорчака, в июле этого года инспекторов ГСЧС охрана и администрация отеля не допустила для осуществления проверки противопожарной безопасности: "сослались на то, что нет арендатора помещения".

Как уточнил Федорчак, отель оборудован средствами противопожарной безопасности, в коридорах обнаружены закопченные тепловые датчики. Сейчас эксперты устанавливают, действовали ли они и почему поздно вызвали спасателей ГСЧС.

Кроме того, добавил руководитель облуправления ГСЧС, двое лиц, ответственных за пожарную безопасность гостиницы, тоже имели возможность приступить к ликвидации очага пожара своими силами и имеющимися средствами. Сейчас исследуются действия персонала в условиях возникновения пожара.

Прокурор Одесской области Олег Жученко уточнил, что ранее здание гостиницы «Токио Стар» было объектом коммунальной собственности. Сейчас правоохранители проверяют, как здание перешло в частные руки.

По его словам, также проверяется остальная документация отеля, в том числе изъяты серверы.

Напомним, в ночь на 17 августа в отеле «Токио Стар» в Одессе произошел пожар, в котором погибли восемь человек, десятерых госпитализировали. По факту пожара открыто уголовное производство. С места происшествия были эвакуированы около 150 человек. Часть из них находится в автобусах неподалеку от сгоревшего отеля, которые выделил горсовет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров.

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пожар, отель, Одесса, Токио Стар
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