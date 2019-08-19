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Число жертв пожара в одесской гостинице увеличилось до 9-ти

19.08.2019 / 12:38
Число погибших в результате пожара в одесской гостинице "Токио Стар" увеличилось до девяти человек – на месте происшествия обнаружено тело еще одного человека, сообщает Госслужба Украины по ЧС.

"По уточненной информации, 17 августа в 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело девятого погибшего", - говорится в сообщении на странице ГСЧС в Фейсбуке.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли восемь человек (по данным Одесской областной государственной администрации, семь человек погибли на месте, еще один – в машине "скорой помощи"), 10 человек пострадали. По информации ГСЧС, среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. По данным президента Украины Владимира Зеленского, четверо из пострадавших - в критическом состоянии.

Среди пострадавших – двое иностранцев и ребенок.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать масштабные проверки мест отдыха граждан, прежде всего гостиниц и санаториев.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Источник 

пожар, гибель, Одесса, Токио Стар
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