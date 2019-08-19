Войти | Зарегистрироваться
15:10

понедельник,
19 августа
Онлайн
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

СБУ в АРК закрыла дело о госизмене, в котором фигурировал Портнов

19.08.2019 / 13:50
Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил о том, что СБУ прекратила уголовное производство о государственной измене, в котором он фигурировал.

Об этом Портнов написал в своем Telegram-канале, прикрепив копию соответствующего письма от прокуратуры Автономной республики Крым.

В письме указано, что уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) расследовал следственный отдел Главного управления СБУ в АРК.

15 августа следователь принял решение о закрытии уголовного производства "в связи с отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения"

"В ходе досудебного расследования данного уголовного производства о подозрении кому-либо не сообщалось", - указано в письме.

Как сообщалось, Портнов фигурировал в уголовном производстве о государственной измене. Дело было открыто в феврале 2018 года. В рамках расследования Главное управление СБУ в Крыму проверяло причастность Портнова к подготовке документов, способствовавших оккупации Крыма.

Источник 

уголовное дело, СБУ, Портнов, АРУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 августа
17 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.