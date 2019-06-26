Войти | Зарегистрироваться
15:44

среда,
26 июня
Онлайн
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Адвокат Порошенко: уголовное производство зарегистрировано по факту заведомо неправдивых сообщений Портнова

26.06.2019 / 14:21
По факту заведомо неправдивых сообщений бывшего заместителя главы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова о якобы совершении преступлений пятым президентом Петром Порошенко зарегистрировано уголовное производство.

 

Об этом сообщил адвокат Порошенко, управляющий партнер адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань.

На пресс-конференции во вторник, 25июня, Головань отметил, что заявления Портнова о том, что якобы Порошенко будет привлекаться к уголовной ответственности, являются "юридическим троллингом".

"Тут нет цели добиться справедливости… тут вообще нет юриспруденции… Речь идет об исключительно политических операциях, о создании информационных поводов и создании проблем Порошенко и возглавляемой им политической силе в предвыборном процессе", - подчеркнул адвокат.

Он выразил убеждение в том, что за подобного рода действия должна быть ответственность.

"Ответственность за это предусмотрена Уголовным кодексом – заведомо неправдивые показания. Сейчас я могу сказать, что зарегистрировано уголовное производство по четырем эпизодам деятельности господина Портнова – заявлениям по ситуации с украинскими моряками, по телеканалу "Прямой", по "Кузне на Рыбальском" и по Высшему совету правосудия… По нашему глубокому убеждению, каждое из этих заявлений – это абсолютно неправдивое сообщение о преступлении, и мы на этом настаиваем, и зарегистрировано соответствующее уголовное производство", - рассказал Головань.

Адвокат выразил надежду на то, что это дело будет расследовано надлежащим образом.

Руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов в свою очередь добавил, что действия Портнова – "неотъемлемая часть военно-политической атаки Кремля на независимую Украину. В этом реванше ключевой удар наносится по Петру Порошенко как человеку, который возглавил борьбу с агрессором".

При этом Головань добавил, что будет ставиться вопрос и об открытии аналогичного уголовного производства по заявлению народных депутатов Украины Василия Нимченко и Нестора Шуфрича (оба – фракция "Оппозиционный блок") - в ГБР о том, что Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман совершили захват государственной власти.

Источник 

уголовное дело, Порошенко, Портнов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.