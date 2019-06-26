Адвокат Порошенко: уголовное производство зарегистрировано по факту заведомо неправдивых сообщений Портнова

Об этом сообщил адвокат Порошенко, управляющий партнер адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань.

На пресс-конференции во вторник, 25июня, Головань отметил, что заявления Портнова о том, что якобы Порошенко будет привлекаться к уголовной ответственности, являются "юридическим троллингом".

"Тут нет цели добиться справедливости… тут вообще нет юриспруденции… Речь идет об исключительно политических операциях, о создании информационных поводов и создании проблем Порошенко и возглавляемой им политической силе в предвыборном процессе", - подчеркнул адвокат.

Он выразил убеждение в том, что за подобного рода действия должна быть ответственность.

"Ответственность за это предусмотрена Уголовным кодексом – заведомо неправдивые показания. Сейчас я могу сказать, что зарегистрировано уголовное производство по четырем эпизодам деятельности господина Портнова – заявлениям по ситуации с украинскими моряками, по телеканалу "Прямой", по "Кузне на Рыбальском" и по Высшему совету правосудия… По нашему глубокому убеждению, каждое из этих заявлений – это абсолютно неправдивое сообщение о преступлении, и мы на этом настаиваем, и зарегистрировано соответствующее уголовное производство", - рассказал Головань.

Адвокат выразил надежду на то, что это дело будет расследовано надлежащим образом.

Руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов в свою очередь добавил, что действия Портнова – "неотъемлемая часть военно-политической атаки Кремля на независимую Украину. В этом реванше ключевой удар наносится по Петру Порошенко как человеку, который возглавил борьбу с агрессором".

При этом Головань добавил, что будет ставиться вопрос и об открытии аналогичного уголовного производства по заявлению народных депутатов Украины Василия Нимченко и Нестора Шуфрича (оба – фракция "Оппозиционный блок") - в ГБР о том, что Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман совершили захват государственной власти.

Источник