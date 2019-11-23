Труба: дела, где фигурирует Порошенко, открыты как по заявлениям Портнова, так и других лиц

"Андрей Портнов для Государственного бюро расследований – это заявитель, который обратился с соответствующими заявлениями, и после этого у него есть статус в уголовных производствах – это свидетель. Для меня, как руководителя правоохранительного органа, все участники равны. Любой, у кого есть желание, может обращаться по тем или иным нарушениям, и соответственно ГБР будет реагировать на эти правонарушения", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина" в пятницу, 22 ноября, вечером.

Отвечая на вопрос о своей встрече с Портновым и его связи с открытыми 13 уголовными делами, участником которых является пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко, Труба указал, что среди этих производств есть дела, открытые как по обращениям Портнова, так и "других лиц, народных депутатов и руководителей других, в том числе, общественных организаций, и правоохранительных органов".

"Инициатива о встрече возникает по желанию. Я встречаюсь с народными депутатами, с людьми, которые этого хотят. И я не вижу в этом ничего чрезвычайно плохого. Андрей Портнов был не один раз в помещении Государственного бюро расследований, а, насколько я знаю, он допрашивался следователями в уголовных производствах, и это было большое количество посещений им ГБР", - отметил Труба.

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