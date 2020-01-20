Порошенко поставил ГБР условие для явки на допросы и обвинил ОП в слежке

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность"

В политсиле, которую возглавляет Порошенко, заявили, что Офис президента и ГБР "незаконно следят за Петром Порошенко, его разговорами и перепиской".

Дословно: "Публичное "приглашение" на допросы, не предусмотренное никакими нормами Уголовно-процессуального Кодекса на 21 и 24 января, прозвучали через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки".

"Чтобы не давать власти поводов для спекуляций, Порошенко решил отменить этот визит и сдать билеты", - отметили в "ЕС".

При этом в партии заявили, что явка Порошенко на допросы "возможна только при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины".

Напомним: 18 января Государственное бюро расследований обнародовало повестку на допрос пятому президенту Украины Петру Порошенко в качестве свидетеля в уголовном производстве о его возможной госизмене в ходе подготовки "Минских соглашений" от 2015 года.

Порошенко должен явиться в ГБР в 10:30 21 января для допроса в уголовном производстве № 62019000000001732 от 12 ноября 2019 г. и в 11:00 24 января - для допроса в уголовном производстве № 62019000000001905 от 10 декабря 2019 г.

После прихода к власти Владимира Зеленского против бывшего президента Петра Порошенко начат ряд уголовных производств, к которым причастен юрист Андрей Портнов - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Виктора Януковича и замглавы АП времен Януковича, также знакомый с нынешним главой Офиса президента Андреем Богданом.

По состоянию на октябрь ГБР вела не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

В команде Порошенко считают, что бывший директор ГБР Роман Труба стал инструментом в руках Портнова.

Порошенко, в частности, подозревают в том, что он вмешивался в работу Высшего совета правосудия.

Также ГБР открыло уголовное производство по факту возможной госизмене Порошенко во время подписания Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что Портнов обвиняет в госизмене не Порошенко, а Зеленского.

Президент Владимир Зеленский заявил, что никогда бы не подписал Минские соглашения, на которые пошел Порошенко в 2015 году.

13 августа суд дал разрешение допросить Порошенко в ГБР с применением полиграфа по производству о вероятном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой", у Порошенко от прохождения "детектора лжи" отказались.

17 сентября суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузни на Рыбальском", который ранее принадлежал Порошенко.

Дело в отношении "Кузни" также открыли после заявления Портнова. По его версии, Порошенко воровал бюджетные средства за "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через оффшоры.

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