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В УПЦ считают, что признание ПЦУ Варфоломеем стало катализатором захватов храмов

20.01.2020 / 13:10
В УПЦ считают, что признание ПЦУ Варфоломеем стало катализатором захватов храмов
Епископ Виктор (Коцаба) Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Виктор выразил благодарность представителям Поместных Церквей, которые не поддались давлению

Признание Православной Церкви Украины Константинопольским Патриархом Варфоломеем стало катализатором захватов храмов Украинской Православной Церкви представителями новой религиозной структуры и массовых правонарушений в отношении верующих УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Киевской митрополии, об этом рассказал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях, епископ Виктор (Коцаба).

«Вопрос канонического порядка является трудным для понимания представителями международного сообщества. А вот нарушение религиозных прав и свобод, как следствие вмешательства государственной власти в церковные дела и действий Патриарха Варфоломея в Украине, хорошо понятным для представителей международного правозащитного механизма. Что касается непосредственно иерархов Поместных Церквей, которые поддержали неканонические действия Константинопольского Патриарха, то их позиция сегодня доступна для широкой общественности через СМИ. Излишне сейчас здесь ее повторять. Стоит лишь еще раз отметить, что она слишком политизированной, и это вызывает печаль и сожаление», - рассказал архиерей.

Владыка Виктор выразил благодарность представителям Поместных Церквей, которые не поддались давлению.

«Мы благодарны Предстоятелям и архипастырям тех Поместных Церквей, которые несмотря на массивное внешнее давление, остаются твердо стоять на канонических принципах бытия Церкви», - сказал епископ Виктор.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, епископ Виктор
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