СМИ: За последние два месяца в ПЦУ не перешел ни один приход УПЦ

За два месяца в Православную Церковь Украины не перешел ни один приход Украинской Православной Церкви.

Об этом свидетельствуют данные карты переходов в ПЦУ с УПЦ, сообщают УНН.

Последний раз, по данным карты, переход прихода в ПЦУ произошел около двух месяцев назад — перешла религиозная община села Новомихайловка Донецкой области.

Ранее сообщалось, что в ПЦУ перешло лишь 4% приходов.