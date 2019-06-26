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СМИ: За последние два месяца в ПЦУ не перешел ни один приход УПЦ

26.06.2019 / 12:39
СМИ: За последние два месяца в ПЦУ не перешел ни один приход УПЦ
УНН Источник: УНН
Последний раз, по данным карты, переход прихода в ПЦУ произошел около двух месяцев назад

За два месяца в Православную Церковь Украины не перешел ни один приход Украинской Православной Церкви.

Об этом свидетельствуют данные карты переходов в ПЦУ с УПЦ, сообщают УНН.

Последний раз, по данным карты, переход прихода в ПЦУ произошел около двух  месяцев назад — перешла религиозная община села Новомихайловка Донецкой области.

Ранее сообщалось, что в ПЦУ перешло лишь 4% приходов.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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