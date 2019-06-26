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Кипрская Церковь начала сбор подписей в Европе в защиту прав верующих УПЦ

26.06.2019 / 14:38
Митрополит Тамасосский Кипрской Православной Церкви Исаия призвал украинскую власть вернуть Украинской Православной Церкви захваченные храмы

Кипрская Православная Церковь начинает сбор подписей для обращений в Европейский суд с целью защиты прав верующих Украинской Православной Церкви.

Об этом сказано в обращении Митрополита Тамасосского Кипрской Православной Церкви Исаии к президенту, правительству и парламенту Украины, сообщает Центр информации УПЦ.

«Мы со своей стороны продолжаем нашу борьбу и начинаем собирать подписи со всей Европы для того, чтобы обратиться в Европейский суд по правам человека для восстановления справедливости», - сказано в обращении.

Иерарх Кипрской Церкви заявил, что «в мировом Православии, и особенно европейские православные народы, очень обеспокоены этими нарушениями религиозных прав человека, которые происходят в Украине против наших братьев».

Митрополит Тамасосский Кипрской Православной Церкви Исаия призвал украинскую власть вернуть Украинской Православной Церкви захваченные храмы и обеспечить равные права верующим всех конфессий в стране.
По его словам, речь идет о «тысячах православных украинских граждан, которые изгнаны из своих храмов и терпят гонения и насилие со стороны других своих соотечественников».

Глава делегации Кипрской Церкви подчеркивает, что «невозможно, чтобы в демократическом государстве, таком как Украина, происходили подобные нарушения, которые компрометируют героическую историю и достоинство демократического народа Украины».

От имени Кипрской Церкви митрополит Исаия призвал президента Украины «услышать наш голос и исправить эту несправедливость».

«Пусть будут возвращены назад все храмы их законным православным владельцам и пусть каждый в духе свободы и уважения прав человека служит своему Богу, не вмешиваясь в веру другого», - призвал власти Украины митрополит Кипрской Церкви.

Источник: Inpress.ua
упц мп, УПЦ, Европейский суд
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