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После выборов начнутся консультации с МВФ относительно новой программы для Украины

26.06.2019 / 15:23
Консультации с Международным валютным фондом (МВФ) относительно новой программы для Украины могут начаться после выборов в Верховную Раду, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

 

"Нет, мы не начали консультации относительно новой программы... В целом, думаю, консультации по новой программе, так, как говорили представители Фонда, могут начаться после парламентских выборов и формирования нового правительства", - сказал он журналистам после пресс-брифинга во вторник, 25 июня, в Киеве.

По словам Смолия, в настоящее время НБУ находится "в постоянной работе" с МВФ.

В то же время министр финансов Оксана Маркарова ранее сообщила в СМИ, что Минфин ведет активные переговоры с МВФ по новой программе, которая может быть заключена на три года.

Источник 

МВФ, Смолий
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