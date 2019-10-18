Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с замглавы МВФ и вице-президентом ВБ

"Первая из встреч с МВФ состоялась 16 октября). Вместе с руководителями Минфина и Миниэкономики общались с заместителем директора МВФ Девидом Липтоном", – написал Смолий в соцсети Twitter.

Переговоры о новой долгосрочной программе сотрудничества продолжаются, добавил он.

Как сообщалось, украинская делегация вылетела в США для переговоров с МВФ и другими международными финансовыми организациями 16 октября. Помимо Смолия, в делегацию также вошли министр финансов Оксана Маркарова и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Еще одна важная встреча – с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером. Наши kpi с ВБ совпадают – очищение банковского сектора Украины от неработающих кредитов как один из необходимых шагов для продолжения кредитования бизнеса", – написал Смолий по итогам встречи с Мюллером.

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