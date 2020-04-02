Глава НБУ: программа МВФ откроет Украине другое международное финансирование

Это позволит получить как программу расширенного финансирования МВФ, так и сопутствующее финансирование Всемирного банка (ВБ) и других официальных кредиторов, заявил глава НБУ Яков Смолий.

"Надеемся, что на следующей неделе Верховная Рада проголосует законопроект (№2571-д – ред.) во втором чтении, и это откроет нам двери для программы МВФ", – сказал он в ходе он-лайн конференции правления НБУ с Европейской бизнес ассоциацией в среду, 1 апреля.

Смолий уточнил, что помимо ВБ речь идет о макрофинансовой помощи Евросоюза, которая может быть расширена, и помощи правительств Канады и Японии.

Глава Нацбанка также напомнил, что Украина рассчитывает и на финансирование МВФ по программам борьбы с коронавирусом в размере $1,4 млрд или даже более.

"Думаю, если получим это финансирование, сможем спокойно пройти кризис, который сегодня охватил весь мир", – подчеркнул Смолий.

Он отметил, что большая часть средств от МВФ должна быть направлена в государственный бюджет, на котором лежит основное финансовое бремя преодоления эпидемии в Украине, для покрытия дефицита бюджета и создания Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусом в Украине.

По словам главы Нацбанка, международные резервы Украины сегодня составляют около $25 млрд и являются достаточными, чтобы НБУ мог поддерживать финансовую стабильность, осуществляя при необходимости валютные интервенции.

Замглавы НБУ Олег Чурий уточнил, что, даже поступив в бюджет, средства МВФ будут зачислены на валютный счет Минфина, который учитывается в объеме международных резервов.

Как сообщалось, принятие закона о рынке земель вместе с законом о регулировании банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект) позволит Украине получить новую трехлетнюю программу расширенного финансирования EFF МВФ в объеме около $8 млрд, а также связанную с ней макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении законопроект о банковской деятельности и приняла в целом закон о рынке земли.

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