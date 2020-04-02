Шмыгаль: мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель

Кроме того, Кабинет министров разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с введенными в стране ограничительными мерами.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, мощения тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", - отметил Шмыгаль.

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