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Шмыгаль: мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель

02.04.2020 / 11:15
Премьер Денис Шмыгаль на ежедневном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в Украине был остановлен рост цен на социально значимые товары, а некоторые продукты даже подешевели.

Кроме того, Кабинет министров разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с введенными в стране ограничительными мерами.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, мощения тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", - отметил Шмыгаль.

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коронавирус, рабочие места, Шмыгаль
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