Украинский суд снял арест с акций российского Сбербанка

Об этом говорится в решении от 10 октября 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Своим решением суд обязал ПАО "Райффайзен Банк Аваль" (депозитарное учреждение) устранить препятствия для реализации ПАО "Сбербанк России" права собственности в отношении акций, эмитентом которых является АО "Сбербанк" (Киев).

Согласно решению, ПАО "Райффайзен Банк Аваль" должен внести в систему депозитарного учета информацию об отмене всех арестов и запретов, которые накладывались и устанавливались постановлением Апелляционного суда города Киева от 5 сентября 2018 года.

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