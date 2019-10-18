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Украинский суд снял арест с акций российского Сбербанка

18.10.2019 / 14:42
Хозяйственный суд Киева снял арест со 100% акций "Сбербанка" - дочернего банка "Сбербанка России", наложенных по иску экс-владельцев "Приватбанка" и связанных с ними компаний.

Об этом говорится в решении от 10 октября 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Своим решением суд обязал ПАО "Райффайзен Банк Аваль" (депозитарное учреждение) устранить препятствия для реализации ПАО "Сбербанк России" права собственности в отношении акций, эмитентом которых является АО "Сбербанк" (Киев).

Согласно решению, ПАО "Райффайзен Банк Аваль" должен внести в систему депозитарного учета информацию об отмене всех арестов и запретов, которые накладывались и устанавливались постановлением Апелляционного суда города Киева от 5 сентября 2018 года.

Источник 

суд, Сбербанк России, Хозяйственный суд Киева, Райффайзен Банк Аваль
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