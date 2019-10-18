Мораторий на проверки, лимиты для ФОПов, кассовые аппараты: Зеленский дал задание Кабмину

Соответствующий указ №761/2019 был опубликован на сайте президента.

Зеленский также приказал создать координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и привлечь в нее представителей общественных организаций в сфере малого бизнеса.

Созданный совет будет работать над будущими законопроектами для ФОПов.

Глава государства также поручил упростить условия и критерии отнесения физических лиц-предпринимателей в первую группу упрощенной системы налогообложения.

"В частности путем установления большего размера предельного объема их дохода в течение календарного года, предоставления им права использовать труд наемных лиц, а также расширение перечня видов деятельности, которые могут осуществляться такими субъектами хозяйствования", - говорится в указе.

Отмечается, что мораторий на проверки не коснется рисковых категорий с высокорентабельной деятельностью.

Также отмечается о необходимости упростить процедуру регистрации РРО через интернет и обеспечить активную разъяснительную работу по этому поводу.

Отдельно президент обязал правительство с 1 января 2020 года дать возможность налогоплательщикам тестировать бесплатное программное обеспечение при осуществлении расчетных операций и обеспечить активную разъяснительную работу по этому поводу.

Источник