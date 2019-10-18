Войти | Зарегистрироваться
18:55

пятница,
18 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Мораторий на проверки, лимиты для ФОПов, кассовые аппараты: Зеленский дал задание Кабмину

18.10.2019 / 18:09
Президент Владимир Зеленский поручил ввести двухлетний мораторий на проведение проверок ФОПов по соблюдению ими порядка применения кассовых аппаратов.

Соответствующий указ №761/2019 был опубликован на сайте президента.

Зеленский также приказал создать координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и привлечь в нее представителей общественных организаций в сфере малого бизнеса.

Созданный совет будет работать над будущими законопроектами для ФОПов.

Глава государства также поручил упростить условия и критерии отнесения физических лиц-предпринимателей в первую группу упрощенной системы налогообложения.

"В частности путем установления большего размера предельного объема их дохода в течение календарного года, предоставления им права использовать труд наемных лиц, а также расширение перечня видов деятельности, которые могут осуществляться такими субъектами хозяйствования", - говорится в указе.

Отмечается, что мораторий на проверки не коснется рисковых категорий с высокорентабельной деятельностью.

Также отмечается о необходимости упростить процедуру регистрации РРО через интернет и обеспечить активную разъяснительную работу по этому поводу.

Отдельно президент обязал правительство с 1 января 2020 года дать возможность налогоплательщикам тестировать бесплатное программное обеспечение при осуществлении расчетных операций и обеспечить активную разъяснительную работу по этому поводу.

Источник 

Кабмин, мораторий, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.