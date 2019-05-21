Зеленский предложил правительству подать в отставку

Об этом он заявил в Верховной Раде в речи после принятия присяги президента.

"Позвольте мне сейчас процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом: "Правительство не решает наших проблем, правительство и является нашей проблемой", – сказал Зеленский, процитировав Рональда Рейгана.

"Это просто цитата. Я не понимаю, честно говоря, наше правительство, которое только разводит руками и говорит: "Мы ничего не можем сделать". Это не правда, можете", – продолжил он.

"Вы можете взять листок бумаги, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Я думаю, что люди это оценят", – заявил Зеленский.

Он прокомментировал реакцию зала: "Какие избирательные аплодисменты. Я говорю от народа, пожалуйста".

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