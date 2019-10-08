Зеленский поручил правительству отработать вопрос упрощения въезда/ выезда и перемещения товаров в ОРДЛО

Это определено указом президента "О неотложных мерах относительно создания условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Сиверский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области и на соответствующих контрольных пунктах въезда/выезда" от 7 октября № 738/2019.

Кроме того, президент также поручил правительству отработать вопрос о предоставлении на контрольных пунктах въезда/выезда медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения.

Также правительству предлагается отработать вопрос целесообразности осуществления функций по обустройству, содержанию и обслуживанию контрольных пунктов въезда/выезда на Донбассе определенным центральным органом исполнительной власти

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