Суд взял под стражу на два месяца без права залога экс-нардепа Пашинского

Таким образом, Пашинский взят под стражу до 4 декабря.

"Ходатайство… удовлетворить… применить в отношении Пашинского меру пресечения в виде содержания под стражей, срок действия определения - до 4 декабря 2019 года", - говорится в определении суда.

Суд огласил только резолютивную часть определения, полный текст будет 9 октября.

Пашинский назвал такое решение суда преступным и отметил, что "материалы дела сфальсифицированы".

Как сообщалось, вечером 31 декабря 2016 года на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области произошел конфликт между Пашинским (входил во фракцию "Народный фронт, возглавлял комитет по вопросам национальной безопасности и обороны в Верховной Раде 8-го созыва) и местным жителем Вячеславом Химикусом, в результате которого депутат получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина – пулю в ногу.

3 января 2017 года в прокуратуре Киевской области сообщили, что расследуют уголовное производство по факту инцидента по статье Уголовного кодекса о хулиганстве (ч.2 ст.296).

Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов тогда сообщил, что подозрение о совершении преступления в инциденте никому из фигурантов не объявлено.

1 февраля Печерский райсуд Киева констатировал, что Химикус имеет статус потерпевшего в деле.

1 августа Пашинский сообщил, что уголовное производство по данному инциденту закрыто Генпрокуратурой.

В декабре 2017 года Печерский райсуд Киева своим решением обязал следователей Генпрокуратуры возобновить расследование в рамках уголовного производства по инциденту со стрельбой 31 декабря 2016 года, фигурантом которого являлся Пашинский.

4 октября 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Пашинского о подозрении в причинении ранения человеку в Киевской области. В сообщении ГБР указано, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между бывшим на то время народным депутатом и гражданином, в ходе которого депутат выстрелил мужчине в левую ногу из пистолета марки Glock-19. Вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.

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