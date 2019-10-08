На Запорожье в рамках экологической акции УПЦ утилизировали 273 кг батареек

В Запорожской области Украинская Православная Церковь провела экологическую акцию.

В рамках акции были утилизированы 273 кг пальчиковых батареек, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии.

«7 октября, по благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки Запорожская епархия Украинской Православной Церкви оплатила доставку и утилизацию 273 кг отработанных элементов питания (пальчиковых батареек), собранных в храмах епархии ко Всемирному дню охраны мест обитания», - сообщают в епархии.