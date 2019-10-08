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На Запорожье в рамках экологической акции УПЦ утилизировали 273 кг батареек

08.10.2019 / 14:22
На Запорожье в рамках экологической акции УПЦ утилизировали 273 кг батареек
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
Запорожская епархия Украинской Православной Церкви оплатила доставку и утилизацию 273 кг отработанных элементов питания (пальчиковых батареек)

В Запорожской области Украинская Православная Церковь провела экологическую акцию.

В рамках акции были утилизированы 273 кг пальчиковых батареек, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии.

«7 октября, по благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки Запорожская епархия Украинской Православной Церкви оплатила доставку и утилизацию 273 кг отработанных элементов питания (пальчиковых батареек), собранных в храмах епархии ко Всемирному дню охраны мест обитания», - сообщают в епархии.

Источник: Inpress.ua
батарейки, Запорожье, УПЦ
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