В УПЦ отметили, что 99, 9% из тех, кто раскаивается в грехе аборта - женщины, а не мужчины

Из тех, кто раскаивается в грехе аборта, 99, 9% являются женщины, а не мужчины, но это одинаковый грех, как мужчины, так и женщины.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, об этом заявил глава отдела по делам семьи иерей Александр Онисько, на семинаре "Грех аборта и право на жизнь нерожденных детей" в Ужгороде.

«Самое ценное на Земле - человеческая жизнь. Малой Церковью является семья, главой является мужчина и перед Богом он несет одинаковую ответственность за грех детоубийства. Женщине трудно идти на аборт по своей природе, а слово поддержки мужчины может предотвратить этот шаг. Социальная концепция Церкви установила также право мужа развестись с женой, если она не хочет иметь детей», - сказал отец Александр.

Уже год при поддержке митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора существует социальный проект "Я хочу жить".

«Церковь Христова всегда считала аборт наиболее тяжелым грехом, ведь - человек еще не родившись, погибает. Каждую жизнь, без исключения, дает Бог. Делая аборт человек вмешивается в Промысел Божий, заходит в мистическое противление Богу, Который дарует жизнь», - отметил митрополит Феодор.

В свою очередь, присутствующие на семинаре врачи отметили, что сохранение репродуктивного и психологического здоровья женщины является важнейшей задачей в условиях современного демографического кризиса.

«Лучшим методом предупреждения беременности, особенно среди молодежи, является введение как физического, так и духовного образа жизни. Существование при школах анонимных кабинетов с обучением школьниц методам контрацепции, не приводит к позитивным результатам. С позиции общественности и Церкви лучшим решением будет забота о молодежи с акцентом на приоритет семьи», - подчеркнула врач-гинеколог Татьяна Светлик.

Как отметил преподаватель педагогики и психологии Михаил Бокоч, «после прерывания беременности человек получает стресс и биологический, и психологический, что приводит к печали и депрессии».

«Посттравматическое стрессовое расстройство с чувством вины, агрессия к мужу и детям, кошмарные сны, негативные мысли, потеря аппетита, максимальная когнитивная заторможенность ... Также наблюдается склонность к суицидальному поведению и употреблению алкоголя, наркотиков. Как показывает статистика, в Украине женщины, совершившие аборт, имея сильное чувство вины, и к Церкви боятся идти, не то, что к психологам. Скорее уж пойдут в Церкви», - сказал Михаил Бокоч.

Как отметили организаторы, главная цель проекта "Я хочу жить" - активная деятельность по сохранению жизни нерожденных детей, информационно-консультативная помощь женщинам с так называемой "нежелательной" беременностью, духовно-психологическая поддержка кризисных семей, молитвенная и пастырская поддержка, тех кто совершил грех аборта. Координаторы и участники проекта проводят акции, помогают детям-сиротам и незащищенным слоям населения.