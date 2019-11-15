Войти | Зарегистрироваться
16:52

пятница,
15 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киеве священники УПЦ запустили видеопроект, в котором отвечают на вопросы детей о вере

15.11.2019 / 16:13
В Киеве священники УПЦ запустили видеопроект, в котором отвечают на вопросы детей о вере
«Отцы и дети» Источник: Центр інформації УПЦ
В съёмках видео участвовали настоятель Свято-Никольского храма и руководитель проекта протоиерей Владимир Косточка и протоиереи Владислав Сагулин и Дмитрий Лящук

Волонтёры организации «Наша Лепта» создали новый просветительский проект «Отцы и дети».

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине».

В видеопроекте, который инициировали прихожане киевского храма в честь святителя Николая при больнице № 17, на вопросы, касающиеся веры и духовной жизни, отвечают священники киевских приходов.

В съёмках видео участвовали настоятель Свято-Никольского храма и руководитель проекта протоиерей Владимир Косточка и протоиереи Владислав Сагулин и Дмитрий Лящук.

«Уже видели свет два ролика. В них можно услышать ответы на такие вопросы: «Где живет Бог?», «Зачем Бог создал людей?», «Как Бог придумал время? Где и когда начало времени?», «Как Бог успевает следить за каждым человеком?», «Когда нам тяжело и что-то не получается - это испытание или Бог от нас отвернулся?», «Если я молюсь дома -Бог меня слышит?», «Как правильно молиться, чтобы были хорошие оценки?», «Что нужно делать, чтобы никогда не сомневаться в Боге?», - сообщают авторы проекта.

Видеоролики будут выходить раз месяц на канале «Наша Лепта» на Youtube.

 

 

Источник: Inpress.ua
дети, упц, православие
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.