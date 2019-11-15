Дело судей Окружного админсуда Киева может быть местью со стороны НАБУ и ГПУ, - юрист

Дело судей Окружного админсуда Киева, которых обвиняли во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств, может быть связано с попытками давления на суд и быть местью судьям со стороны руководства НАБУ и ГПУ.

Об этом заявил адвокат Юрий Радзиевский, комментируя окончание срока досудебного следствия в деле судей ОАСК, истекшего 2 ноября, а также информацию о том, что записи разговоров судей, которые ранее подавали прессе как доказательства, были признаны смонтированными в рамках экспертизы, проведенной в другом уголовном деле.

«Если защита имеет на руках экспертизу, которая проводилась в рамках другого дела, она может при раскрытии материалов ознакомить с результатами этой экспертизы сторону обвинения и заявить эту экспертизу в качестве доказательств при судебном рассмотрении», - признал адвокат.

В то же время, говоря о судебной перспективе дела ОАСК, он обратил внимание на нарушения, которые были допущены при проведении обыска в здании суда.

«Само проведение обыска вызывает очень много вопросов. В обыске участвовала следственная группа прокуратуры, НАБУ и СБУ, а единственный орган, которому подследственно дело, где фигурируют судьи – ГБР, как ни странно, в следственной группе участие не принимал. А это прямое нарушение подследственности, установленной Уголовно-процессуальным кодексом», - отметил он.

Поэтому адвокат не исключил, что весь скандал вокруг ОАСК возник из желания оказать давление на суд.

«Здесь может речь идти о прямом конфликте между судьями ОАСК и ГПУ, НАБУ. Я знаю, что судьи ОАСК всегда занимали бескомпромиссную позицию по отношению к НАБУ, ГПУ. ОАСК рассматривал вопрос относительно правомерности существования подразделения ГПУ, занимавшегося расследованием преступлений на Майдане, принимал решения касательно незаконности действий НАБУ в деле Розенблата. То есть действия НАБУ могут быть продиктованы желанием ответить в соответствующей манере и каким-то образом свести счеты», - предположил эксперт.

Он также удивлен поведением представителей прокуратуры во время следствия.

«Сам факт такого широкого освещения хода следственных действий в принципе вызывает удивление, потому что материалы досудебного расследования, с одной стороны, вообще не подлежат разглашению, а, с другой стороны, за их разглашение в некоторых случаях даже установлена уголовная ответственность. У нас, к сожалению, в Украине принято подобное поведение правоохранительных органов, когда сначала идет широчайшая огласка, все дают интервью, выступают… а потом даже не принято задавать вопросы для этого все это делалось, и чем все закончилось», - признал Радзиевский.

Юрист считает, что в случае, если следствие не сможет собрать доказательства и передать дело в суд, судьям ОАСК можно будет подавать иски о защите чести, достоинства и деловой репутации, и требовать возмещения ущерба.

«Сотрудники правоохранительных органов должны нести дисциплинарную ответственность, должен ставиться вопрос служебного соответствия», - также убежден специалист.

Напомним, в подельник на пресс-конференции в Киеве адвокат судей Окружного админсуда Андрей Заец рассказал о том, что так называемые «пленки Вовка» были признаны экспертизой смонтированными. При этом он заявил о том, что прокуратура за три месяца даже не пыталась провести реальное расследование, ограничившись обвинениями в прессе.

До этого 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщал тогда начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, руководство и четверо судей Окружного админсуда Киева обвиняются во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

НАБУ также обнародовало якобы записи разговоров судей ОАСК, касающиеся вмешательства суда в работу других органов власти.

Глава ОАСК Павел Вовк тогда сразу заявил, что опубликованные записи смонтированы. В суде все обвинения называли необоснованными и заявляли о политическом давлении на суд.