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В Кропивницком тысяча верующих УПЦ молилась об упокоении почивших священников епархии

15.11.2019 / 15:06
В Кропивницком тысяча верующих УПЦ молилась об упокоении почивших священников епархии
Кировоградская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
День смерти иерея Николая стал для всех православных города и области духовным актом, когда совершается заупокойное богослужение о всех усопших священниках

В Кропивницком в кафедральном соборе Украинской Православной Церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы 14 ноября митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф возглавил заупокойную Божественную литургию по почившим священникам.

В этот день православные вспоминают день упокоения иерея Николая Трубина, который служил в Кировоградской епархии в конце ХХ века, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

День смерти иерея Николая стал для всех православных города и области духовным актом, когда совершается заупокойное богослужение о всех усопших священниках.

Управляющий Кировоградской епархией в этот день, в сослужении духовенства городских храмов и гостей в священном сане из других епархий, возглавил Литургию и панихиду, на которых были вознесены молитвы об усопших духовных наставников.

По окончании Литургии митрополит Иоасаф обратился к верующим со словом проповеди.

Также в этот день на территории кафедрального собора состоялась поминальная трапеза, в которой приняли участие около тысячи верующих.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Кропивницкий
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