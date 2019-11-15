Пристайко допускает выход Украины из Минских договоренностей

Об этом он заявил в интервью "ВВС-Украина".

"Да, это (выход Украины из Минских договоренностей - ред.) возможно. Если мы увидим, что этот процесс идет бесконечно. Это очень непопулярное заявление и, наверное, опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас Минск - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из Минского процесса", - сказал Пристайко.

В то же время он отметил, что отказ от Минска - очень сложное политическое решение.

Относительно дедлайна его возможного принятия глава МИД отметил, что он не прописан четко, но если предстоящая встреча в "нормандском формате" покажет отсутствие прогресса, то это, безусловно, поставит под сомнение возможность достижения мира в Минском процессе.

"Вот когда мы вернемся (с нормандских переговоров - ред.), тогда и будет правильно спросить нас об этом. И если ничего не привезем, то логичным будет вопрос, насколько этот Минск все еще нам нужен", - считает Пристайко.

Он согласился с тем, что это может привести к отмене санкций против России, добавив, что "это и есть цена Минска".

"Но я прошу вас не забывать, что санкции могут быть отменены и без выхода из Минска. Мы с вами можем выполнять Минск до конца нашей жизни и до конца жизни наших внуков, а санкции могут быть отменены каждые полгода. Сложная эквилибристика между тем, как понять и почувствовать настроения, и могут ли санкции все еще играть сдерживающую роль, или нам нужно все-таки выйти из Минска и искать мир каким-то другим путем - это и есть ответственность главы государства и нынешнего правительства, и всего общества кстати", - резюмировал глава МИД.

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