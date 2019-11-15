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У ЕС есть сомнения относительно помощи Украине, если она не преследует Коломойского

15.11.2019 / 14:23
В Европейском Союзе приходится слышать сомнения в необходимости финансовой помощи Украине в связи с отсутствием усилий Киева по расследованию вывода средств из Приватбанка.

Об этом директор внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь, ответственный за Восточное партнерство, заявил на Форуме ассоциаций в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Стоит отметить, что дипломат ни разу не назвал фамилию "Коломойский", но его претензии касались вывода средств во времена, когда Приватбанком владел олигарх Игорь Коломойский.

Девинь подчеркнул, что есть одна сфера, где странам Восточного партнерства, включая Украину, не хватает успеха - верховенство права, при этом вина за это лежит именно на государствах-партнерах, а не на ЕС.

"Не мы должны преследовать тех, кто занимается банковским мошенничеством. Где те, кто украл $5,5 млрд из Приватбанка? В тюрьме ли они, ведется ли их преследование? Нет.

Эти неудачи являются определяющими для самого ЕС, но также из-за этого страдают ваши люди", – заявил дипломат.

По его словам, отсутствие надлежащего расследования и наказания виновных в выводе средств из Приватбанка подрывает единство ЕС в вопросе помощи Украине.

Источник

ЕС, Коломойский, Финансовая помощь
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