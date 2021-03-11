ЕС поддержал санкции США против Коломойского

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"ЕС поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для господина Коломойского за значительные коррупционные деяния во время его работы в качестве высокопоставленного чиновника в украинской власти", - сказал Стано.

При этом он указал на то, что в санкционных режимах Евросоюза, имеющих отношение к Украине, нет "критерия, позволяющего накладывать санкции на лиц, ответственных за коррупцию".

Напомним, 5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против олигарха Коломойского.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского считает, что санкции, которые США ввели против Коломойского, - это только начало. Юлия Мендель призвала ждать других новостей по этой теме.

В список американских санкций попала и семья Коломойского.

Источник