ООН раскритиковало закрытие телеканалов NewsOne, Zik и «112 Украина»

Об этом со ссылкой на доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека сообщает "Радио Свобода".

"Хотя для государства законной целью является защита национальной безопасности, в том числе путем противодействия дезинформации, УВКПЧ обеспокоено тем, что это решение может повлиять на свободу выражения взглядов в Украине и напоминает, что государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать право на свободу выражения взглядов, в том числе право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи", – заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский своим указом отключил от вещания три оппозиционных канала - 112, NewsOne и Zik.

Также напомним, что закрытие каналов собираются обжаловать в Верховном суде. Он рассмотрит соответствующие иски в марте и апреле. Первое из заседаний назначено на 15 марта.