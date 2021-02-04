Медведчук: Отмашку на закрытие телеканалов Зеленский получил из центра политического управления Украиной, который находится в посольстве США

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17:14
AstraZeneca планирует к осени разработать новое поколение COVID-вакцин
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15:54
Меркель: вакцинироваться от коронавируса, вероятно, придется ежегодно
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Суд отправил Навального в тюрьму
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ЕС обновил правила передвижения и ввел темно-красные зоны COVID-19
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09:44
Госсекретарь США ответил на упреки РФ: правительство России делает большую ошибку
- 17:14
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11:15
Минэкономики Украины оценивает спад ВВП в 2020г в 4,2% и рост в 2021г в 4,8%
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09:42
Миссия МВФ в Украине продолжает работу - Фонд
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10:23
Запасы угля: Украине может угрожать общесистемная авария в энергосистеме – регулятор
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16:46
Шмыгаль рассказал, как бюджет вырос более чем на 106% в январе
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10:54
Стало известно, кто может вскоре возглавить Нацкомиссию по ценным бумагам
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Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
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05:53
В Нидерландах снова митингуют против карантинных ограничений, есть задержанные
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Снегопад в Киеве: на дороги вывели 359 единиц техники
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06:12
Одесскую область засыпало снегом, 53 населенных пункта - без света
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06:10
В Киеве сильный ветер поломал ветки и повалил деревья в парках
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Под ОП требовали снижения "коммуналки"
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Под ОАСК прошла акция в поддержку нового украинского правописания02.02.2021 / 06:19Последние новости рубрики
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08:21
В Одессе произошел пожар в частной гостинице: есть погибший
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09:55
В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек
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В Одессе автомобиль протаранил McDonald's: есть пострадавшие
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08:21
Сильный ветер во Франции и наводнение в Британии: шторм "Белла" бушует в Европе
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09:12
На Киевщине злоумышленник бросил в полицейских гранату и открыл стрельбу
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