В НАН объяснили, чем весенняя волна COVID-19 опаснее осенней

Об этом заявил ученый Института биохимии имени Палладина Национальной академии наук Украины Владимир Галицкий.

Как пояснил ученый, весенняя волна коронавируса характеризуется супервосприимчивостью и суперраспространением, а также значительным количеством тяжелых и летальных случаев COVID-19.

"Весенняя волна COVID-19 будет значительно выше и стремительней, чем осенняя, и может стать национальной катастрофой", - сказал он.

По словам Галицкого, распространения коронавируса уменьшают карантинные меры, но решающую роль играет вакцинация.

"Ясное дело, ограничительные противоэпидемические меры уменьшают распространение инфекции и способствуют более быстрому угасанию эпидемической волны. Кроме того, в Израиле в сдерживании нынешней волны решающую роль сыграла массовая и четко проведенная вакцинация", - заявил ученый.

Напомним, в начале марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина столкнулась с третьей волной коронавируса. Глава правительства не исключил введения нового локдауна.

Кроме того, глава Кабмина рассказал, готова ли украинская медицинская система к третьей волне коронавируса.

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