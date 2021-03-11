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В отличие от Порошенко, поведение Медведчука во время прихода на допрос в СБУ вызывает уважение, - Бондаренко

11.03.2021 / 16:48
Поведение Виктора Медведчука в истории с вызовом на допрос в СБУ вызывает уважение. Такое мнение выразил политолог, глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

Мнение Бондаренко цитирует сайт «Страна», перепечатав пост политолога в Facebook.

По словам Бондаренко, поведение председателя политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука вызывает уважение, потому что политик не пытался избежать прихода в СБУ и спокойно явился на допрос.

«Как бы я не относился к Виктору Медведчуку (а я, мягко говоря, точно не принадлежу к числу его горячих сторонников), все же его поведение в случае с вызовом на допрос в СБУ вызывает уважение: невзирая на тяжесть обвинений, пришел, дал показания, не избегая при этом общения со следователем», - подчеркнул политолог.

В то же время, отметил Бондаренко, экс-президент Петр Порошенко в точно такой же ситуации повел себя по-другому - он не явился по повестке на допрос и попытался выкрутиться.

«И на этом фоне откровенная попытка Петра Порошенко выкрутиться из аналогичной ситуации, не явиться на допрос, заявить о «дезинформации» относительно допроса и т. д. выглядит как-то «не по-пацански», - прокомментировал политолог.

«Возможно, Петр Алексеевич пытается действовать по принципу героя известного анекдота? Батька Махно после боя проходит вдоль шеренги пленных. Отдает приказы: «Этого - повесить. Этого - расстрелять. Этого - повесить…» Один пленный падает на колени: «Не хочу!!! Не хооочу!!!» Махно спокойно: «Стоп! Отставить! Этот - не хочет!» - сострил политолог и глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

Порошенко, Бондаренко, Медведчук
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