Минздрав приобрел более 6,5 миллиона тестов на антиген коронавируса - Ляшко

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Более 6,5 млн экспресс-тестов для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2 приобретены на бюджетные средства Министерством здравоохранения", - сказал Ляшко.

По его словам, 4 312 775 экспресс-тестов уже поставлены в регионы в коммунальные учреждения здравоохранения, которые проводят предварительную диагностику COVID-19. Кроме того, ожидается поставка в регионы 1 873 675 экспресс-тестов для учреждений здравоохранения независимо от формы собственности и для физических лиц-предпринимателей, которые получили лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике, имеют контракты с Национальной службой здоровья по программе медицинских гарантий и проводят диагностику коронавирусной болезни.

Ляшко отметил, что в ближайшее время ожидается поставка закупленных 358 625 экспресс-тестов для пунктов тестирования в контрольных пунктах въезда и выезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым. Заместитель министра добавил, что часть этих тестов будет распределена между учреждениями здравоохранения, независимо от формы собственности, на территории регионов, где установлен красный уровень эпидемической опасности, и учреждениями здравоохранения, подчиненными Минздраву.

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