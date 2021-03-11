Минздрав приобрел более 6,5 миллиона тестов на антиген коронавируса - Ляшко

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17:59
BioNTech и Pfizer следующем году могут изготовить 3 миллиарда доз COVID-вакцины
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17:45
ЕС удвоит объем доступных вакцин от COVID до 100 млн доз в месяц
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17:14
Австрия приостановила вакцинацию партией препарата AstraZeneca из-за смерти женщины
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16:53
В мире обнаружили более 117,4 миллиона случаев коронавируса
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15:17
В Финляндии объявили трехнедельный локдаун из-за COVID-19
- 17:59
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14:46
В этом году состоится еще три этапа повышения пенсий - Шмыгаль
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13:53
Премьер отмечает попытки монополизации цен на продукты и ожидает стабилизации цен в конце марта
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11:47
Украинская экономика вырастет на 4,3% ВВП в 2021г. - прогноз
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09:42
Минэкономики Украины оценило падение ВВП в январе в 2,6-2,8%
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14:52
Дефицит Пенсионного фонда составляет 0,7 миллиарда в феврале
- 14:46
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06:22
В Запорожском ботаническом саду расцвели гиацинты и кливии
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05:58
На Черниговщине почтили память жертв Корюковской трагедии
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06:11
В Запорожье археологи исследуют затонувшие корабли в Днепре
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06:29
Франковец на велосипеде добрался до вершины Говерлы
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06:07
У задержанного торговца оружием при обысках изъяли автомат, два пистолета-пулемета, гранаты и 4000 патронов
- 06:22
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Полиция разоблачила схему незаконной легализации иностранцев на территории Украины11.03.2021 / 05:47Последние новости рубрики
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06:26
Из снежных заносов вытащили 13 "скорых" и 10 автобусов
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06:45
Километровые пробки и отмененные авиарейсы: на Германию налетел зимний шторм
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05:56
Взрыв полностью уничтожил отель в Греции - обломки разлетелись на 80 метров
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06:19
Под ОАСК прошла акция в поддержку нового украинского правописания
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08:21
В Одессе произошел пожар в частной гостинице: есть погибший
- 06:26