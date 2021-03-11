Войти | Зарегистрироваться
18:29

четверг,
11 марта
Онлайн
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Погребинский: Выступая на закрытых Зеленским телеканалах, я никаких «темников» не получал, я всегда говорил то, что думаю

11.03.2021 / 16:54
Санкции против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука, а также оппозиционных телеканалов никак не помогут действующей власти поднять свой рейтинг.

Для того, чтобы понять насколько эффективно работает власть, людям не нужны никакие телеканалы. Низкие зарплаты и высокие тарифы хорошо видны и без объектива камер и журналистов. И об этом красноречиво говорит социология, согласно которой Владимир Зеленский может не продержаться на посту Президента до конца этого срока, не говоря уже о второй каденции.

Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» заявил политолог Михаил Погребинский.

Он отметил, что говоря о безвозвратной блокировке телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и «Первый Независимый», Зеленский подразумевает, что будет пожизненно занимать должность Президента Украины и контролировать процессы.

«Они считают, что если не будет каналов и некому будет рассказать, что есть проблемы, то люди об этом не узнают сами. Это не серьезно. Если будут проблемы с зарплатами, пенсиями, а они будут, если будут проблемы с платежами за газ, свет, воду, то люди что не сделают сами выводов, насколько эффективно работает власть», – сказал политолог.

При этом он добавил, что согласно социологическим исследованиям, «Президенту не стоит думать о втором сроке, ему бы доработать первый».

Также эксперт подчеркнул, что никаких нарушений украинского законодательства в работе заблокированных Зеленским СМИ он лично не видит.

«Закрытые каналы работали в украинском правовом поле, – отметил Погребинский, уточняя, что, как один из частых гостей этих медиа, никогда не получал никаких указаний о том, что нужно говорить в эфире. – Вот я выступал на этих каналах, никаких рекомендаций или "темников" мне от Москвы никто не посылал, я говорил то, что думаю». 

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.

Медведчук, Погребинский, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.