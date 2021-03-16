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Главный санврач Украины Ляшко заболел COVID-19

16.03.2021 / 17:52
Замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко сообщил, что заболел COVID-19, в связи с чем находится на больничном.

"Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением", - написал Ляшко на странице в Facebook.

Ляшко подчеркнул, что был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада" отменяется.

"Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе! Отдельно хочу отметить, что все вакцины против COVID-19 в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья", - подчеркнул он.

По словам Ляшко, он будет находиться на больничном до отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования; отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты сбора материала (при положительном результате на COVID-19 методом ПЦР) без лабораторного обследования; отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания, при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.

Как сообщалось, 2 марта заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко публично вакцинировался от COVID-19 вакциной CoviShield.

Источник

коронавирус, вакцинация, COVID-19
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