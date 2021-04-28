В Украине стартовала вакцинация от коронавируса людей 65+

Об этом в Телеграме сообщает Министерство здравоохранения.

"В Украине началась вакцинация против COVID-19 людей старше 65 лет. Приоритет отдается людям более преклонного возраста и людям, которые имеют неинфекционные хронические заболевания. В частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек", - говорится в сообщении.

В Минздраве сообщили, что граждане этой возрастной категории могут записаться на вакцинацию непосредственно в ближайшем пункте вакцинации.

Найти пункт вакцинации можно на портале Минздрав "Вакцинация от COVID-19" в разделе "Аналитические панели/дашборды".

Также записаться на вакцинацию можно у своего семейного врача.

Напомним, 24 февраля в Украине началась вакцинация от COVID-19.

На сегодняшний день Украина получила 500 тыс. доз вакцины Covishield производства индийского Института сыворотки крови, 200 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, 117 тыс. доз вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech, в рамках глобальной инициативы COVAX, 367 200 доз вакцины AstraZeneca -SkBio, произведенной SK Bioscience, Южная Корея, которая доставлена ​​в рамках глобальной инициативы COVAX. По состоянию на 27 апреля, в Украине первую дозу вакцины получили 539 124 человека.

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