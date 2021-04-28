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"Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в партийных рейтингах, - опрос

28.04.2021 / 17:41
Если бы выборы в Верховную Раду Украины прошли в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре политические силы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским институтом социологических и маркетинговых исследований 22-27 апреля по заказу американской компании Trade Union Co. California (USA), передает 112ua.

Так, по результатам опроса, политсилы набрали бы следующее количество голосов:

  • "Слуга народа" - 23,5%
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 20,2%
  • "Европейская солидарность" - 15,3%
  • "ВО "Батькивщина" - 10,4%.

Рейтинг других политсил распределился следующим образом:

  • "Партия Шария" - 4,8%
  • "Сила и честь" - 4,7%
  • "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,5%
  • "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,3%
  • "Гражданская позиция" - 2,7%
  • "Голос" - 2,1%
  • "Объединение "Самопомощь" - 1,0%.
  • "ВО "Свобода" - 1,0%
  • "Оппозиционный блок" - 0,8%
  • "За майбутне" - 0,8%
  • "Национальный корпус" - 0,2%
  • "Народный фронт" - 0,1%.
  • Испортили бы бюллетень 5% респондентов.

Также 68,3% респондентов уверены, что Зеленский должен провести личную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным для восстановления мира в Украине и возвращения Донбасса. 16,7% считают, что не должен, и 15,0% затруднились с ответом.

Отвечая на вопрос, должен ли президент Владимир Зеленский провести личную встречу с руководством ОРДЛО ради возвращения Донбасса и восстановления мира в стране 54,5% опрашиваемых ответили, что должен. 24,7% ответили, что не должен и 20,8% затруднились с ответом.

Также опрашиваемые отвечали на вопрос, справляется ли украинская власть с вакцинацией населения от Covid-19 или же этот вопрос провален. Только 8,2% считают, что чиновники справляются. 83,7% уверены - что нет, и 8,1% респондентов затруднились с ответом.

При этом 71,5% считают, что власть не справилась из-за субъективных причин: непрофессионализм чиновников, влияние политики на выбор вакцины. 21,1% уверены, что власть не справилась в виду объективных причин: большая очередь на вакцины в мире и сложность проведения переговоров.

Киевский институт социологических и маркетинговых исследований провел всеукраинский социологический опрос 22-27 апреля по заказу американской компании Trade Union Co. California (USA). Всего было опрошено 3000 респондентов методом телефонных интервью. Ошибка репрезентативности не превышает 2,8%.

рейтинг, Слуга народа, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За жизнь
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