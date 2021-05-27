"Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Слуга народа" лидируют в парламентских рейтингах, - опрос

Также в следующий состав украинского парламента попала бы "Европейская солидарность" (17,4%), ВО "Батькивщина" (9,3%), пишет Телеграф.

Другие политические партии, в частности, "Партия Шария" (4,8%), "Сила и честь" (4,3%), "Радикальная партия Олега Ляшко" (3,9%), "Удар" (2,5%), ВО "Свобода" (2,3%), "Украинская стратегия Гройсмана" (2,2%), "Гражданская позиция" (1,9%), "За будущее" (1,3%), "Голос" (0,8%), "Народный фронт" (0,6%), "Оппозиционный блок" (0,4%), ВО "Самопомощь" (0,4%), и "Национальный корпус" (0,2%) имеют существенно меньшие шансы на прохождение в следующий состав парламента.

Кроме того исследователи обратили внимание на то, как изменилось отношение украинцев к празднованию 9 мая - Дня Победы за последние годы. Так, опрос показал, что для 50% опрошенных важность этого дня осталась неизменной, для 23% важность этого праздника увеличилась, 14% затруднились с ответом и для 13% важность праздника снизилась.

Согласно опросу, парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" сделала больше других для празднования Дня Победы 9 мая на высоком уровне. Работу партии поддержали 75,8% опрошенных украинцев.

Далее идет партия "Слуга народа" - 8,7%, за ней "Европейская Солидарность" - 5,3%, ВО "Батькивщина" - 4,1% и "Голос" - 0,9% голосов. 5,2% респондентов затруднились с ответом на заданный вопрос.

Также, согласно опросу, 68,3% опрошенных украинцев считают, что решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от официальных торжеств 9 мая по поводу празднования Дня Победы было неправильным. 20,1% опрошенных такое решение президента поддержали и 11,6% затруднились с ответом.

В ходе опроса украинцы ответили на вопрос о том, справилась ли украинская власть с вакцинацией населения от Covid-19 или же провалила этот процесс.

Так, 75,5% опрошенных считают, что власть не справляется с вакцинацией населения. 13,7% затруднились с ответом, 10,8% опрошенных украинцев считают, что власть справляется с вакцинацией населения.

Относительно причин, по которым процесс вакцинации в Украине можно назвать "проваленным" украинцы отметили следующее: 70,9% опрошенных назвали субъективные причины - непрофессионализм украинской власти, влияние политики на выбор вакцины. 14,7% считают, что причины объективны - большая очередь на вакцины в мире, сложностью проведения переговоров. 14,4% с ответом затруднились.

*В ходе исследования опрошено 3000 респондентов методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория – население возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, и Крыма.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.