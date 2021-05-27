"Состоялся жесткий обмен мнениями": в ОП рассказали о переговорах "нормандских" советников

В нормандском формате состоялся очень жёсткий обмен мнениями.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, сегодняшние переговоры были "очень сложными" из-за очень жестких позиций сторон. Украина, как отметил Подоляк, стремится как можно быстрее установить мир на Донбассе, а Россия - пытается отойти от обсуждения сути и перейти в обсуждение сторон конфликта.

"Состоялся очень жесткий обмен мнениями. Как бы российская сторона ни пыталась противоречить позиции международного сообщества, международных организаций, стран-посредников, все равно факт остается фактом - сторонами этого конфликта являются Украина и Россия. Этот факт нельзя игнорировать просто потому, что хочется. И подменить очевидное тоже нельзя", - сказал он.

Как заявил Подоляк, для Украины принципиально важно, чтобы урегулирование на Донбассе обсуждалась сторонами, которые могут быть ответственными за свои обещания, то есть Украиной и Россией при посредничестве Германии и Франции.

"И хотя у нас есть полная поддержка посредников - Германии и Франции, российская сторона свела и эту встречу к оспариванию той несомненной и принципиальной позиции, что вопрос Донбасса должен обсуждаться именно сторонами конфликта. Как видим, эту позицию поддерживает весь цивилизованный мир, но не российская сторона. Поэтому принципиально пока нет решений", - объяснил представитель ОП.

В то же время Подоляк заверил, что переговоры будут продолжаться, как в нормандском формате, так и в Трехсторонней контактной группе.

"Безусловным интересом Украины является прекращение огня и обеспечение стабильности тишины на фронте. Это, прежде всего, в интересах людей, которые живут на Донбассе и страдают от войны больше всего. Россия должна проявить свою ответственность за выполнение этого пункта минских договорённостей", - подчеркнул он.

Напомним, переговоры в нормандском формате проходят на уровнях советников, глав МИД и лидеров Украины, Германии, Франции и России. Как заявлял глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, его российский коллега Сергей Лавров избегает встречи в нормандском формате.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский выступал за привлечение США к переговорам по Донбассу.

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