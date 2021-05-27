Епископ Румынской Церкви выразил поддержку канонической УПЦ

Румынская Православная Церковь поддерживает каноническую Украинскую Православную Церковь и ее Предстоятеля Митрополита Онуфрия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Черновицко-Буковинской епархии, об этом заявил епископ Быстрицкий Румынской Православной Церкви Венедикт (Веса), который прибыл с визитом в Украину для паломничества.

Румынский архиерей начал паломничество с Черновцов. Его сопровождает протоиерей Димитрий Попеску, настоятель молдавско-румынского прихода при Киево-Печерской лавре.

Владыка Венедикт посетил консисторию Черновицко-Буковинской епархии и Свято-Николаевский храм.

В ходе общения с секретарем епархии румынский иерарх коснулся церковной ситуации в Украине. Он отметил, что епископы Румынской Церкви понимают проблему церковного раскола в Украине и поддерживают Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Как сообщалось ранее, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) 25 мая встретился с конгрессменом США шести созывов, почетным президентом Ассоциации американских конгрессменов Джимом Слэттери.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы культурной, общественной и религиозной жизни в Украине и мире.