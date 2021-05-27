Войти | Зарегистрироваться
12:58

четверг,
27 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Епископ Румынской Церкви выразил поддержку канонической УПЦ

27.05.2021 / 12:45
Епископ Румынской Церкви выразил поддержку канонической УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Венедикт посетил консисторию Черновицко-Буковинской епархии и Свято-Николаевский храм

Румынская Православная Церковь поддерживает каноническую Украинскую Православную Церковь и ее Предстоятеля Митрополита Онуфрия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Черновицко-Буковинской епархии, об этом заявил епископ Быстрицкий Румынской Православной Церкви Венедикт (Веса), который прибыл с визитом в Украину для паломничества.

Румынский архиерей начал паломничество с Черновцов. Его сопровождает протоиерей Димитрий Попеску, настоятель молдавско-румынского прихода при Киево-Печерской лавре.

Владыка Венедикт посетил консисторию Черновицко-Буковинской епархии и Свято-Николаевский храм.

В ходе общения с секретарем епархии румынский иерарх коснулся церковной ситуации в Украине. Он отметил, что епископы Румынской Церкви понимают проблему церковного раскола в Украине и поддерживают Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Как сообщалось ранее, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) 25 мая встретился с конгрессменом США шести созывов, почетным президентом Ассоциации американских конгрессменов Джимом Слэттери.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы культурной, общественной и религиозной жизни в Украине и мире.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 мая
26 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.