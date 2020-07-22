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"Слуга народа" держит лидерство в рейтинге, а "Голос" не преодолевает барьер

22.07.2020 / 14:52
В рейтинге политических сил на выборах в Верховную Раду лидирует партия "Слуга народа" за которую готовы проголосовать 27,9% тех, кто определился и намерен прийти на выборы.

Об этом свидетельствует исследование группы "Рейтинг", проведенное 16-17 июля

Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддерживают 18,0%, партию "Европейская солидарность" – 14,7%, партию "Батькивщина" – 11,4%, "Радикальную партию Ляшко" – 5,2%.

За партию "Сила и честь" готовы проголосовать 4,3%, за партию Шария – 3,4%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 3,3%, за партию ВО "Свобода" – 3,2%, за партию "Голос" – 3,1%.

Рейтинг других политических сил – ниже 2%.

При этом рейтинг партии "Слуга народа" резко упал с прошлогодних выборов, а рейтинги других парламентских партий, кроме "Голоса", несколько выросли.

Справка: Социологи "Рейтинга" опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера (CATI). Респондентов выбирали на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Источник

опрос, рейтинг, Слуга народа
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