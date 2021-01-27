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"Слуга народа" опустилась на еще одну строчку в рейтинге партий

27.01.2021 / 15:46
По данным "Киевского международного института социологии", партия Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" лидирует в симпатиях украинцев, а партия Владимира Зеленского "Слуга народа" опустилась на четвертую позицию рейтинга.

Об этом сообщает КМИС по результатам опроса, проведенного 22 января

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись во второй половине января, относительно больше всего голосов получила бы партия ОПЗЖ, за которую готовы отдать свой голос 15,7% всех респондентов и 20,7% среди тех, кто определился с выбором.

На втором месте – "Европейская солидарность", которую поддерживают 11,6% всех респондентов и 15,3% среди тех, кто определился с выбором.

Третье место, как отмечают социологи, делят "Батькивщина" (соответственно, 9,5% и 12,6%) и "Слуга народа" (8,5% и 11,2%).

Также набирают более 5% проходного барьера "Сила и честь" (6,3% и 8,3%), "Голос" (4,2% и 5,6%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (4% и 5,3%).

Близки к проходному барьеру "Партия Шария" (3,5% и 4,6%), "УДАР" (3,3% и 4,4%) и "Свобода" (2,9% и 3,8% ). Другие партии имеют низкую поддержку.

Напомним: в апреле 2020 года партия "Слуга народа" лидировала в опросах КМИС, имея 32,6% поддержки.

В октябре-ноябре президентская партия была уже третьей в рейтинге политсил: ее поддерживали 18,7% опрошенных, но она ощутимо опережала "Батькивщину" (у той было 9,3% потенциальных голосов).

Справка: 22 января 2021 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI): опросил 1005 респондентов на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 3,1% – для показателей, близких к 50%, 2,7% – для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются оккупированные территории Крыма и Донбасса.

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опрос, рейтинг, Слуга народа
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