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Обмен пленными при посредничестве Медведчука – одна из договоренностей парижского саммита, - итальянский информационный сайт

27.01.2021 / 16:17
ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передадут Украине группу удерживаемых лиц при посредничестве главы Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом сообщается в обнародованном в субботу (16 января. – Ред.) совместном заявлении непризнанных республик, информирует своих читателей итальянский сайт Global Eye.

«Руководством ДНР и ЛНР было принято решение в одностороннем порядке передать на украинскую сторону при посредничестве Виктора Медведчука некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины», – сказано в заявлении.

Ресурс сообщает, что конкретная численность подлежащих передаче Киеву удерживаемых лиц пока не сообщается, в заявлении лишь отмечается, что украинской стороне передаются люди, которые не принимали участия в вооруженных действиях.

Также, пишет сайт, в заявлении не называется конкретная дата передачи удерживаемых лиц. Однако в нем отмечается, что такое решение было принято исключительно как «жест гуманности и милосердия в преддверии одного из главных христианских праздников – Крещения Господня».

«Обмен пленными по формуле "всех на всех" – одна из договоренностей парижского саммита в "нормандском формате", состоявшегося в декабре 2019 года. Уже 29 декабря 2019 года состоялся первый за два года большой обмен пленными между ДНР, ЛНР и Украиной. Киеву передали 76 человек, в свою очередь, Киев вернул 124. 16 апреля 2020 года прошел еще один обмен, в ходе которого Киев передал ДНР и ЛНР 14 человек и получил 20. Однако задача обменять "всех на всех", которая записана в Минских соглашениях, по-прежнему остается нерешенной. Кроме того, остается невыполненной украинской стороной договоренность о "юридическом очищении" всех освобожденных», – резюмирует Global Eye.

Напомним, народный депутат Украины Виктор Медведчук направил обращение в адрес главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, в котором сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины, находящихся в ОРДЛО, на территорию, подконтрольную Украине.

В обращении политик сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины домой, к их семьям.

Медведчук подчеркнул, что согласно статьям 1, 17 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» действующим законодательством ему как народному депутату Украины гарантировано право на протяжении всего срока полномочий парламента осуществлять депутатские полномочия, реализовать представительские функции Украинского народа, а также действовать в защиту законных интересов украинских граждан.

«Считаю, что освобождение лиц, содержащихся на неподконтрольных Украине территориях, является одной из важнейших задач украинской власти, залогом выполнения Минских договоренностей и установления мира в Украине», – заявил политик.

Медведчук
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