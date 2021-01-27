Власть сделала украинских граждан заложниками борьбы против Виктора Медведчука, - Чаплыга

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политический эксперт Михаил Чаплыга.

«Это личная вендетта или борьба власти с Виктором Медведчуком. К сожалению, заложниками в этой борьбе становятся люди, причем патриотической направленности», - констатировал эксперт.

«Они на вес золота, люди, которые, несмотря на риски, которые есть в так называемых ОРДЛО, они помогают Украине, приближают день реинтеграции, рискуют собственной жизнью. Их хватают, бросают в подвалы, их очень трудно найти и даже провести верификацию очень сложно. И та сторона предлагает передать наших граждан на подконтрольную территорию, делает это через лицо, которому доверяет», - конкретизировал эксперт.

Чаплыга уточнил, что руководство ОРДЛО согласилось передать удерживаемых граждан Украины при посредничестве Виктора Медведчука, потому что они ему доверяют, в то время как в отношении власти доверия нет.

«Причем не просто частное лицо. Виктор Медведчук - один из руководителей оппозиционной партии, которая в два раза опережает «слуг народа» и представлена в парламенте, также он является депутатом Верховной Рады. Более того, в обязанности народного депутата входит заботиться о правах и свободах всех граждан Украины, включая тех, кто проживает на временно неподконтрольных территориях. Доверяют они Медведчуку, ТКГ - не доверяют, к сожалению. Это по вине украинской власти работа ТКГ зашла в тупик», - подчеркнул эксперт.

Однако вместо того, чтобы помочь в освобождении украинских граждан, уточнил Чаплыга, власть во главе с Зеленским запретила полеты самолета, на котором Виктор Медведчук планировал доставить освобожденных украинок в Киев.

«Вместо того, чтобы помочь, они (власть. - Ред.) даже запретили перелеты самолета, на котором Медведчук договорился их (удерживаемых. - Ред.) вернуть. И все это, чтобы, Боже упаси, граждан Украины не вызволить из тех подвалов, где они сидят», - возмутился политический эксперт.

При этом Чаплыга добавил, что даже во времена Порошенко власть не опускалась до того, чтобы мешать освобождению удерживаемых лиц из ОРДЛО.

«Даже во времена Порошенко, даже тогда, когда Медведчук договаривался о таких освобождениях. Даже тогда Порошенко не препятствовал. По крайней мере, не мешал, потому что разговор шел о жизни людей. Вместо Порошенко пришел Зеленский, а стало хуже, чем при Порошенко», - заключил политический эксперт Михаил Чаплыга.