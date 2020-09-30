Чаплыга: Власть признала безальтернативность межпарламентского формата по Донбассу, созданного Медведчуком

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Михаил Чаплыга.

Эксперт напомнил, что в работе объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция» активное участие принимали известные немецкие, французские и российские депутаты. И только украинская власть упорно игнорировала эту важнейшую переговорную площадку по достижению мира на Донбассе.

«Автором идеи о создании межпарламентского измерения "нормандского формата" является Медведчук. И что самое удивительное – Медведчуку таки удалось не только этот формат описать и предложить, но и реализовать на практике – к его "Межпарламентскому диалогу во имя мира" подключились депутаты Украины, России, Франции и Германии. При этом Медведчук предложил передать все "ключи" от этого формата руководству парламента и страны. Но... в силу личностных антипатий и идеологических расхождений, власть решила самостоятельно изобретать велосипед. И каждый раз все более нелепый», – написал Чаплыга.

Так, сначала в ТКГ начали включать глав парламентских комитетов. Потом о межпарламентском диалоге заикнулся Зеленский. И вот теперь эту идею подхватил депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко.

«Теперь вот Тишенко решил все превратить в фарс своим собственным присутствием и весьма поверхностным пониманием парламентского измерения "нормандского формата". Я одного не могу понять, если три раза пытаются "изобрести велосипед" парламентского формата, так может легче взять механизм, который профессионалы уже разработали и внедрили? Даже если вы идеологически не согласны с Медведчуком – берите формат и наполняйте его своими людьми!» – добавил Чаплыга.

Политолог уверен, что создание исключительно украинского парламентского формата не будет иметь никакого эффекта. Если же идти по пути создания межпарламентской площадки, то это фактически реализация идеи Медведчука, которую с помощью Тищенко власть превращает в фарс.

«В чем смысл создания только украинской части парламентского формата? Это ничего не решит и никому не поможет. А если брать межпарламентский формат Нормандии, тогда это то, что создал Медведчук. Вот и получается, что тремя глупыми попытками спародировать межпарламентский формат власть, по сути, признала его безальтернативность, но не может найти в себе сил это признать публично. Петляет, плодит культы карго и превращает собственные же предвыборные обещания в фарс», – подытожил Михаил Чаплыга.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук говорил, что Зеленский пиарится на «нормандском формате», чтобы скрыть свои провалы в экономике.