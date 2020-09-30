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ВНО по украинскому для "гуманитариев" и "технарей": Минобразования объяснило разницу

30.09.2020 / 17:18
Введение двух форм тестирования на ВНО - по украинскому языку и литературе и только по украинскому языку - имеет целью более глубокую оценку знаний тех, кто будет поступать в вузы на гуманитарные специальности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Инициатива введения двух форм тестирования имеет целью более глубоко оценить уровень знаний по украинскому языку и литературе у поступающих, которые планируют получать высшее образование по специальностям гуманитарного направления, в то же время поступающие на технические специальности смогут выбрать для себя тест по украинскому языку", - говорится в сообщении.

В МОН уточнили, что сертификационная работа по украинскому языку и литературе будет содержать 24 задания по украинской литературе и 39 - по украинскому языку закрытых форм с выбором ответа и на установление соответствия, а также 4 задания по украинскому языку открытых форм с предоставлением письменного ответа.

Сертификационная же работа по украинскому языку будет содержать 39 задач закрытых форм с выбором ответа или на установление соответствия и 1 задание открытой формы на предоставление развернутого письменного ответа.

В то же время, отметили в МОН, тест по украинскому языку также предусматривает проверку компетенций, которые формируются за счет тщательного изучения литературы - украинской и зарубежной. Акцент сделан на компетентностном чтении, анализе и оценке прочитанного, то есть на проверке уровней сформированности тех умений, которые являются важными для дальнейшей профессиональной карьеры и становления гражданской компетентности, заявили в ведомстве.

«Во время выполнения теста по украинскому языку участникам нужно будет продемонстрировать литературоведческие компетенции, способность глубоко анализировать текст, уместно приводить в собственном высказывании пример из художественной литературы или других видов искусства (подавляющее большинство участников приводят примеры именно по украинской литературе). Поэтому отсутствие задач на воспроизведение содержания произведений украинской литературы компенсирована наличием задач для оценки уровня сформированности компетенций высшего уровня», - отметила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

По информации МОН, результаты международного исследования PISA свидетельствуют об определенных проблемах соискателей образования в Украине именно с уровнем компетентностного чтения. Для формирования читательской компетентности не так важно читать много произведений, как уметь глубоко, детально прорабатывать каждый из прочитанных. Следовательно, важным является создание инструмента оценки, направленного не на репродукцию содержания отдельных литературных произведений, а на демонстрацию участником способности критически анализировать содержание текста, оценивать и интерпретировать его, отметили в МОН.

Напомним, ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обнародовал обращение к Премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием сохранить комплексное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе, а взамен разработать тестовые задания нескольких уровней сложности по украинской литературе для поступающих в зависимости от того, на какие специальности они будут поступать: "гуманитарные" или "технические".

Источник

ВНО, МОН
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