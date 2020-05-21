ВНО-2020: в Минобразования назвали даты тестирования по всем предметам

Об этом информирует Украинский центр оценивания качества образования.

«Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня тестированием по математике и завершится 17 июля тестированием по химии», - говорится в сообщении.

В этот период также пройдут тестирования по таким предметам:

украинскому языку и литературе — 30 июня;

физике — 2 июля;

испанскому, немецкому, французскому языкам — 6 июля;

английскому языку — 7 июля;

истории Украины — 9 июля;

биологии — 13 июля;

географии — 15 июля.

Как отмечается, до 4 июня 2020 года зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуски, где будет указано время и место проведения тестирований.

Информация о результатах основной сессии ВНО по всем предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 29 июля.

Дополнительная сессия ВНО запланирована на 23 июля – 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа. В этом году для участия в дополнительной сессии ВНО смогут зарегистрироваться во время дополнительного периода регистрации (25 мая – 9 июня) все, кто не смог этого сделать в течение 3 февраля — 24 марта.

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