Войти | Зарегистрироваться
19:11

четверг,
21 мая
Онлайн
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

ВНО-2020: в Минобразования назвали даты тестирования по всем предметам

21.05.2020 / 17:51
Министерство образования и науки приняло решение о сроках проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году.

Об этом информирует Украинский центр оценивания качества образования.

«Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня тестированием по математике и завершится 17 июля тестированием по химии», - говорится в сообщении.

В этот период также пройдут тестирования по таким предметам:

украинскому языку и литературе — 30 июня;
физике — 2 июля;
испанскому, немецкому, французскому языкам — 6 июля;
английскому языку — 7 июля;
истории Украины — 9 июля;
биологии — 13 июля;
географии — 15 июля.

Как отмечается, до 4 июня 2020 года зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуски, где будет указано время и место проведения тестирований.

Информация о результатах основной сессии ВНО по всем предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 29 июля.

Дополнительная сессия ВНО запланирована на 23 июля – 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа. В этом году для участия в дополнительной сессии ВНО смогут зарегистрироваться во время дополнительного периода регистрации (25 мая – 9 июня) все, кто не смог этого сделать в течение 3 февраля — 24 марта.

Источник

тестирование, ВНО, МОН
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.