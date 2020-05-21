Митрополит УПЦ призвал власть запретить суррогатное материнство в Украине

Суррогатное материнство в Украине является торговлей людьми и признаком духовного кризиса в украинском обществе.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на family.church.ua, об этом заявил председатель Синодального отдела УПЦ по делам семьи митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон, комментируя новость о 46 младенцах, рождённых суррогатными матерями из Украины для иностранцев и пребывающих в одном из киевских отелей.

«Статистические данные свидетельствуют, что только в Киеве ежедневно рождается двое детей так называемыми суррогатными матерями. Только за последние 5 лет в Украине было продано 3800 детей иностранцам и 600 детей украинцам», - сообщил митрополит Пантелеимон.

Он подчеркнул, что статистика свидетельствует о страшном духовном кризисе, который сложился в Украине.

«Мы так часто любим повторять, что Украина является православной страной, говорить о высокой духовности и нравственности нашего народа. И вот, от того, что происходит в нашем государстве в XXI веке, кровь стынет в жилах: людьми торгуют направо и налево, как на каком-то древнем или средневековом рынке рабов. Это позорное явление почему-то ещё и решили назвать хотя и суррогатным, но материнством - святое для каждого человека слово «мама» стоит рядом со словом, которое означает обычную торговлю людьми», - написал архиерей.

По его мнению, недопустимым является то, что «современный человек сдаёт свое тело в аренду за деньги как аппарат для вынашивания чужого плода».

Митрополит Пантелеимон объяснил, почему суррогатное материнство унижает достоинство человека.

«Бог создал человека не как орудие удовлетворения потребностей других людей. В этом случае (суррогатного материнства. - Ред.) люди ставятся в неравное положение - один платит другому не за его труд или талант, а за эксплуатацию того, что ему дано от Бога, - его тела. Человека используют как некую ферму для выращивания людей. Кроме того, в случае «суррогатного материнства» разрушается глубокая эмоциональная и духовная близость, которая неминуемо устанавливается между беременной женщиной и ребёнком, которого она вынашивает. Результат - травма для самой женщины, чьи материнские чувства попираются, и возможный кризис самосознания у ребёнка», - подчеркнул архиерей.

Глава Синодального отдела УПЦ по делам семьи призвал власть законодательно запретить суррогатное материнство, а также использование и уничтожение эмбрионов как античеловеческую практику.

«Не так давно мы праздновали День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Мы вспоминали о подвиге тех, кто ценой своей жизни защитил нас от коричневой чумы, наше сердце трепетало от одного упоминания о зверствах нацистов, которые из человеческого жира делали мыло, а из человеческой кожи — куртки. Не является ли практика использования уничтоженных человеческих эмбрионов для изготовления косметики или для научных опытов повторением самых страшных страниц нацизма? Поэтому Украинская Православная Церковь обращается и настойчиво просит украинскую власть законодательно запретить позорную, страшную практику торговли людьми!» - заключил митрополит Пантелеимон.