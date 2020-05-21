На Черниговщине освятили храм УПЦ

В Черниговской области в селе Ладинка 21 мая, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, митрополит Амвросий совершил чин Великого освящения храма в честь великомученика и целителя Пантелеимона.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черниговской епархии, он также совершил первую Божественную литургию в новоосвященном храме.

За богослужением была вознесена молитва о мире в Украине и единстве Православной Церкви, а также молитва о прекращении губительного поветрия.

По завершении богослужения митрополит поздравил прихожан с освящением храма, возведенного за 4 года, и поблагодарил всех причастных к благому делу строительства.

За усердное служение Православной Церкви настоятель храма иерей Александр Шестопалов был награжден правом ношения наперсного креста золотого цвета.