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На Черниговщине освятили храм УПЦ

21.05.2020 / 17:42
На Черниговщине освятили храм УПЦ
Черниговская епархия Источник: Центр информации УПЦ
За богослужением была вознесена молитва о мире в Украине и единстве Православной Церкви

В Черниговской области в селе Ладинка 21 мая, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, митрополит Амвросий совершил чин Великого освящения храма в честь великомученика и целителя Пантелеимона.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черниговской епархии, он также совершил первую Божественную литургию в новоосвященном храме.

За богослужением была вознесена молитва о мире в Украине и единстве Православной Церкви, а также молитва о прекращении губительного поветрия.

По завершении богослужения митрополит поздравил прихожан с освящением храма, возведенного за 4 года, и поблагодарил всех причастных к благому делу строительства.

За усердное служение Православной Церкви настоятель храма иерей Александр Шестопалов был награжден правом ношения наперсного креста золотого цвета.

Источник: Inpress.ua
Чернигов, УПЦ
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