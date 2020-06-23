ВНО-2020: кого освободили от тестирования

Всем участникам тестирования будут измерять температуру и проверять, нет ли симптомов респираторного заболевания.

Для кого отменили ВНО

ВНО в этом году сделали необязательным. Учеников школ, профтехов и студентов колледжей освободили от Государственной итоговой аттестации, которая проводится в форме ВНО. Оценка за тестирование должна была пойти в аттестат как госэкзамен.

Именно эту категорию учащихся парламент освободил от тестирования, точнее – разрешил сдавать по желанию.

Те, кто не будет сдавать госэкзамен в форме ВНО, получат в аттестате отметку "освобожден".

Желающие получить оценку в аттестат могут сдать экзамен в форме ВНО. Для этого надо написать заявление на имя директора своего учебного учреждения. Об этом говорится в пояснительном письме Минобразования.

Для медалистов Министерство образования пошло на уступки и разрешило не сдавать госэкзамен, хотя в обычных условиях оценка по госэкзамену – обязательная.

Тем, кто откажется сдавать госэкзамен, аттестаты должны выдать в ближайшие дни. А те, кто будет проходить тестирование, получат документ после оглашения результатов.

"Закон, подписанный президентом Владимиром Зеленским, освобождает от Государственной итоговой аттестации в любой форме учеников, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году. В то же время выпускники имеют право пройти аттестацию по собственному желанию. Для госэкзамена в форме ВНО созданы безопасные условия, участники и инструкторы обеспечены средствами защиты", – цитирует и.о. министра образования Любомиру Мандзий пресс-служба ведомства.

Выпускники, которые поступают в высшее учебные заведения, должны сдавать ВНО в обязательном порядке.

По данным Украинского центра оценивания качества образования, в этом году на ВНО зарегистрировались 379 493 участника. Только 55,7% из них – это выпускники школ этого года. Треть – это ученики профтехов и еще 11% – выпускники прошлых годов и студенты вузов.

"Не все из них намерены поступать в высшие учебные заведения. Для них сдача ГИА не принципиальная, поскольку молодой человек и так получит свидетельство о полном среднем образовании. Именно их можно и нужно было освободить от ГИА в этом году", – прокомментировал омбудсмен по вопросам образования Сергей Горбачов.

По его словам, это позволит уменьшить количество людей в пунктах ВНО и в аудиториях, а также уменьшит нагрузку на общественный транспорт.

ВНО в масках и с антисептиками

В этом году без маски на ВНО не допустят, а на входе всем будут измерять температуру.

Прийти в пункт тестирования надо будет по расписанию. В электронном кабинете участника ВНО появится приглашение, в котором будет указано, в какой промежуток времени надо прийти в пункт тестирования. Это делается, чтобы избежать скопления людей. К слову, полиция будет присутствовать у пунктов пропуска и контролировать дистанцию между людьми. Участникам ВНО нельзя подходить друг другу и к работникам пункта тестирования ближе, чем на 1,5 м.

Перед входом в пункт тестирования медработник будет измерять температуру и проверять отсутствие признаков респираторного заболевания. Если у участника ВНО будет повышенная температура – выше 37,2 – его не допустят к тестированию. На входе надо будет сменить маску – ее выдадут бесплатно.

Если у участника ВНО окажется повышенная температура, то он сможет пройти тестирование на дополнительной сессии. Для этого надо в течении пяти дней после тестирования подать заявление в региональный центр оценивания качества образования. Пример заявления и документов можно найти на сайте Центра оценивания качества образования.

Если у участника ВНО повышенная температура – это физиологическая особенность, или если у него хроническое заболевание, которое имеет похожие симптомы с ОРВИ, то стоит заблаговременно взять справку у семейного врача о наличии такого заболевания. Эту справку необходимо показать медработнику в пункте тестирования.

После измерения температуры нужно пройти процедуру идентификации. На входе надо показать документ, удостоверяющий личность, сертификат участника ВНО и приглашение-пропуск. К слову, документы из приложения "Дия" или копии документов не признаются.

В аудитории, где будет проходить тестирование, расстояние между участниками должно быть не менее 1,2 м. На столе могут находиться запасная маска, дезинфектор для рук, вода, гелиевая черная ручка.

Виталий Андроник

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